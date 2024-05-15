Путин назначил временных руководителей в ряд регионов
11:00 15.05.2024 Источник: НГ-Online
Президент России Владимир Путин назначил временных руководителей в ряд регионов.
Так, замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Первый замгубернатора Алексей Смирнов - временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Исполнять обязанности губернатора Тульской области будет первый замгубернатора Дмитрий Миляев. Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк будет до выборов руководить регионом. А заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
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