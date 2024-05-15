11:00 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин назначил временных руководителей в ряд регионов.

Так, замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Первый замгубернатора Алексей Смирнов - временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Исполнять обязанности губернатора Тульской области будет первый замгубернатора Дмитрий Миляев. Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк будет до выборов руководить регионом. А заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.