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НОВОСТИ

Путин назначил временных руководителей в ряд регионов

11:00 15.05.2024 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин назначил временных руководителей в ряд регионов.

Так, замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных стал временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Первый замгубернатора Алексей Смирнов - временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Исполнять обязанности губернатора Тульской области будет первый замгубернатора Дмитрий Миляев. Первый заместитель губернатора Кузбасса Илья Середюк будет до выборов руководить регионом. А заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

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