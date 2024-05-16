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Редким для Европы разумным политикам, как Фицо, нужно думать о безопасности — Медведев

14:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо — редкий для современной Европы прагматичный политик. Таким разумным политическим фигурам теперь нужно задуматься о своей безопасности, заявил в телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев считает, что в поступке совершившего покушение «квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой». Тогда как Фицо «олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в серый радиоактивный пепел».

«Конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью», — отметил зампред СБ РФ и пожелал словацкому премьеру быстрого выздоровления.

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