Спутниковые системы РФ и КНР дополняют друг друга, помогают обмениваться данными — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группировка спутников работает устойчиво, навигационные спутниковые системы РФ и КНР дополняют друг друга и помогают обмениваться информацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Надо спросить у коллег будет, сколько время существования на орбите китайских спутников, но мы время использования своих спутников на орбите, их жизненный цикл значительно увеличили. И она [группировка спутников] функционирует устойчиво. BeiDou (навигационная спутниковая система КНР) китайская работает очень хорошо, и мы дополняем, конечно, друг друга, можем обмениваться информацией», — отметил глава российского государства.