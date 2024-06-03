Путин на ПМЭФ примет участие в дискуссии на пленарном заседании — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примет участие в дискуссии на пленарном заседании, будут и международные контакты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин готовится уже к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании, <…> будут и международные контакты», — сказал представитель Кремля.