60% платежей за импорт из Индии в Россию проводятся через Сбер
14:25 05.06.2024
Большинство российских компаний для торговли с Индией предпочитают работать через Сбербанк, что отражается на показателях филиала банка в Индии. За первые четыре месяца 2024 года количество открытых в нем счетов корпоративных клиентов увеличилось на две трети (+67%), а по сравнению с тем же периодом прошлого года – более чем в два раза (+120%). Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов во время питч-сессии на стенде Сбера на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как отметил Анатолий Попов, стабильно растет и количество проведенных филиалом Сбера в Индии трансакций юридических и физических лиц. За четыре месяца этого года их состоялось в три раза больше, чем в аналогичный период 2023 года. Частные лица сегодня также могут перевести деньги на счет в Индии прямо из мобильного приложения СберБанк Онлайн. Эта услуга пользуется большим спросом: с начала года количество платежей физлиц из России в Индию выросло на 40%.
«Мы видим растущий интерес российских и индийских компаний к взаимному сотрудничеству и выступаем в роли шерпы, помогая предпринимателям двух стран находить друг друга и заключать импортно-экспортные контракты, – отметил Анатолий Попов. – В первом квартале 2024 года порядка 60% всех платежей за импорт из Индии в Россию прошли через Сбер, и наша доля в двусторонней торговле продолжает расти. Средний чек платежей юридических лиц, которые проводит наш филиал в Индии, за год увеличился на 14%. Мы верим в хорошие перспективы российско-индийских деловых связей и расширяем наше присутствие в Индии. За год число сотрудников нашего филиала выросло в четыре раза, и это не предел».
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