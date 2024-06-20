Сбер вручил NFT-сертификаты победителям шахматного турнира в «Школе 21»
14:17 20.06.2024
В кампусе «Школе 21» в Сургуте завершился шахматный турнир, организованный шахматной экосистемой myChess. Для победителей соревнований Сбер выпустил цифровые NFT-сертификаты, которые дают возможность провести онлайн-игру с одним из сильнейших шахматистов России Яном Непомнящим и получить доступ ко всем ресурсам myChess до 31 декабря 2024 года.
NFT (невзаимозаменяемый токен) – это цифровой объект, хранящийся в блокчейне, к которому привязан контент в виде фотографии, видео- или аудиофайла. NFT выпускаются на платформе цифровых активов Сбера. В настоящий момент эмитентами могут выступить только юридические лица.
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