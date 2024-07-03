Более 4 тысяч мигрантов не смогли получить в 2024 году гражданство РФ из-за незнания языка
17:40 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более четырех тысяч мигрантов не смогли получить гражданство России из-за незнания русского языка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Так, с 1 января 2024 года для подачи заявления об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, необходимо подтвердить уровень владения русским языком, достаточный для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды. Таким образом, более 4 тысяч заявителей не смогли получить российское гражданство без знания русского языка. Кроме того, продолжается активная работа по пресечению деятельности организованных преступных сообществ, специализирующихся на фиктивных экзаменах по русскому языку для мигрантов», — сказала она.
По словам Волк, в результате, начиная с декабря 2023 года, число экзаменационных пунктов сократилось в 5 раз. «Они прекратили свою деятельность ввиду выявленных нарушений. Около 14 тысяч человек в присутствии сотрудников полиции не сдали экзамен. Органами внутренних дел отказано в приеме почти 5 тысяч сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком», — добавила представитель МВД.
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