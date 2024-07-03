0
0
135
НОВОСТИ

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает РФ в противостоянии незаконным санкциям

19:50 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин поддерживает Москву в протесте против незаконных односторонних санкций и гегемонизма. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане.

«Китай поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей в качестве действующего председателя БРИКС, в объединении глобального Юга, предотвращении новой холодной войны и противостоянии незаконным односторонним санкциям и гегемонизму», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:45 03.07.2024
Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку вооружений для армии ФРГ, включая 105 танков
0
70
20:24 03.07.2024
Китай уступает лишь США по количеству больших языковых моделей ИИ - исследование
0
104
19:48 03.07.2024
Контакт-центр Сбера стал лучшим в трех номинациях Frank Contact Centers Award 2024
0
154
18:58 03.07.2024
Герман Греф назвал последствия отмены льготной ипотеки
0
251
18:48 03.07.2024
Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России
0
245
17:40 03.07.2024
Более 4 тысяч мигрантов не смогли получить в 2024 году гражданство РФ из-за незнания языка
0
297
17:38 03.07.2024
Герман Греф призвал усилить в России мотивацию бизнеса
0
315
17:12 03.07.2024
Отношения РФ и КНР переживают лучший период в своей истории — Путин
0
310
17:00 03.07.2024
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РФ
0
404
16:32 03.07.2024
В условиях СВО траты на изучение дальнего космоса сократились почти вдвое — Борисов
0
391

Возврат к списку