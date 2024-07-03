Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает РФ в противостоянии незаконным санкциям

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин поддерживает Москву в протесте против незаконных односторонних санкций и гегемонизма. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане.

«Китай поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей в качестве действующего председателя БРИКС, в объединении глобального Юга, предотвращении новой холодной войны и противостоянии незаконным односторонним санкциям и гегемонизму», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.