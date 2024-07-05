В Госдуму в ближайшее время внесут проект о праве на охрану здоровья до рождения
22:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект, который закрепляет в законодательстве РФ право человека на охрану здоровья до его рождения, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).
«Я думаю, что в ближайшее время. Сейчас еще есть депутаты и сенаторы, которые хотят подписать его», — подчеркнул Николаев.
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