В Госдуму в ближайшее время внесут проект о праве на охрану здоровья до рождения

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, который закрепляет в законодательстве РФ право человека на охрану здоровья до его рождения, будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

«Я думаю, что в ближайшее время. Сейчас еще есть депутаты и сенаторы, которые хотят подписать его», — подчеркнул Николаев.