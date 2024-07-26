Со стороны Керчи сохраняется очередь на Крымский мост из 600 автомобилей

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь из 600 автомобилей на Крымский мост сохраняется со стороны Керчи, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.



«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:00 мск.



В 10:00 мск в очереди находилось 1 040 автомобилей, в том числе со стороны Тамани — 360 машин, со стороны Керчи — 680.



