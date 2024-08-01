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Вице-премьер Патрушев подтвердил прогноз по сбору зерна в 2024 г. в 132 млн тонн

14:32 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз по сбору урожая зерновых в России по итогам 2024 года сохранен на уровне 132 млн тонн, несмотря на климатические условия, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

«К сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов. Темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 миллиона тонн. Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн», — привели в аппарате вице-премьера слова Патрушева.

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