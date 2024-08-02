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Байден потребовал от Нетаньяху прекратить эскалацию на Ближнем Востоке — Axios

21:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, во время «жесткого разговора в четверг Байден в частном порядке потребовал» от Нетаньяху, чтобы тот «прекратил эскалацию» в регионе и «немедленно перешел к заключению сделки» с радикальным палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа. Источники Axios отмечают, что Байден и его ключевые помощники «глубоко разочарованы» последствиями гибели в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра.

Портал подчеркивает, что в США «не скорбят» в связи с данными событиями, но считают, что Нетаньяху «держал Байдена в неведении относительно своих планов». Как отмечают источники Axios, Байден во время телефонного разговора с Нетаньяху заявил, что «недоволен курсом», которого придерживается Израиль в последние дни.

«Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но ожидают, что после этого Израиль не пойдет на эскалацию и немедленно перейдет к сделке об освобождении заложников [удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС]», — пишет портал. По его данным, Байден также дал понять, что США «не будут выручать» израильского премьера, если он предпочтет дальше обострять ситуацию.

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