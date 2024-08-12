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Британия, США, Италия, Франция и ФРГ призвали Иран прекратить угрожать Израилю атакой

22:40 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Германия, Соединенные Штаты, Италия и Франция считают, что иранским властям следует прекратить угрожать Израилю нападением. Об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении этих государств по итогам телефонных переговоров их лидеров.

«Мы выразили поддержку защите Израиля от иранской агрессии и от нападений поддерживаемых Ираном террористических группировок. Мы призвали Иран прекратить свои угрозы военного нападения на Израиль и обсудили серьезные последствия для региональной безопасности в случае такого нападения», — отмечается в документе.

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