В Эстонии перестанут переводить законы на русский язык
14:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии перестанет переводить законы на русский язык в целях экономии финансовых средств. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на ведомство.
«Юридическую силу будут иметь только правовые акты, опубликованные на эстонском языке в Riigi Teataja (официальное издание правительства Эстонии — прим. ТАСС)», — приводит портал слова министра юстиции и цифровых технологий республики Лиисы-Ли Пакосты. По ее словам, «этот шаг позволит сэкономить денежные средства, не повлияв на ясность эстонского правопорядка».
По информации ERR, министерство перевело и постоянно обновляет перевод около половины действующих эстонских законов из порядка 200 существующих. На это правительство страны тратило 12,9 тыс. евро ежегодно. Отмечается, что уже переведенные законы останутся доступными на официальных порталах. Вместе с тем перевод законодательных актов на английский язык продолжится для их распространения за пределами Эстонии в целях поддержки международного общения с партнерами и иностранными инвесторами.
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