Сбер: Россия может стать мощной биометрической державой

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На международном ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение» Сбер организовал круглый стол «2024 год: развитие биометрии в условиях

572-ФЗ». В ходе мероприятия эксперты обсудили результаты выполнения требований 572-ФЗ (о биометрических персональных данных), в том числе в части информационной безопасности, развития биометрических систем оплаты покупок и перехода на сбор биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС). Модерировал дискуссию директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев.

Он рассказал, что развивать биометрию Сбер начал еще в 2018 году, и на тот момент было абсолютно не очевидно, что доминирующей модальностью станет именно лицо. В банке изучали возможность использования биометрии радужки глаза, ладони, рисунков вен, чтобы понять, что будет работать наиболее эффективно.

Как отметил Олег Евсеев, на первоначальном этапе становления биометрических технологий в России в 2018-2019 году каждая компания разрабатывала собственное решение. Не было единых требований по безопасности, граждане не понимали, где конкретно находятся их биометрические данные и насколько надежно они защищены. Поэтому было принято ключевое для дальнейшего развития технологии решение централизовать биометрию в государственной ЕБС, которая смогла обеспечить высокий уровень безопасности.

«В 2019-2021 годах мы инвестировали в разработку правил: в понимание того, как решить задачи гражданина, бизнеса и государства, – отметил Олег Евсеев. – Гражданину – не бояться за свои биометрические персональные данные. Государству – обеспечить безопасность и контроль. Бизнесу – сформировать фундамент, состоящий из правил и инженерных решений, на котором можно строить массовые сервисы. А в 2022-2023 годах мы инвестировали в выполнение этих правил».

Олег Евсеев также проанализировал мировой опыт развития биометрии. По его мнению, слишком жесткое, фактически запретительное законодательство в Евросоюзе и США привело к тому, что в этих странах биометрия перестала развиваться как массовый клиентский сервис. Параллельно в Китае была создана похожая на российскую регуляторная модель, однако за три года, которые понадобились на ее создание, широкое распространение получили QR-коды. И в результате биометрия в Китае не нашла своей ниши в массовых сервисах.

«Вопрос безопасности биометрических персональных данных является весьма чувствительным, – отметил доктор физико-математических наук, генеральный директор ООО «КРИПТО-ПРО» Станислав Смышляев. – С 2018 года, с момента начала развития регулирования биометрии в РФ, вместе с регуляторами мы исследуем и дорабатываем применяемые в нашей стране механизмы обеспечения конфиденциальности и, главное, целостности биометрических данных. Это важно, как при регистрации биометрических данных, так и при идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных. Благодаря диалогу между криптографами, регуляторами и банковским сообществом в то время нам вместе удалось найти подход, при котором подключение банка к ЕБС не требует отдельных трудоемких исследований по безопасности в каждом банке».

«Что касается настоящего: в части того, о чем рассказывали коллеги из Сбера, важно, что они пошли пусть по трудному, но по совершенно правильному пути – стали проектировать свою систему с учетом требований по информационной безопасности на уровне архитектуры, а не решили обойтись наложенными мерами защиты, – продолжил эксперт. – Коммерческая биометрическая система (КБС) Сбера развивается с учетом необходимости выполнения требований по информационной безопасности не просто для формального соответствия нормативным актам, но и следуя духу закона, выполняя все требования по существу».

«Для более глубокого проникновения технологии мы ориентируемся на развитие биометрической экосистемы, – рассказал директор по развитию бизнеса АО «Центр биометрических технологий» Евгений Ермоленко. – Это позволит использовать все возможности, которые предлагает технология, и создаст единое пространство для регистрации и управления данными. Мы упрощаем регистрацию биометрии в ГИС ЕБС, создаем новые способы подтверждения данных, развиваем мобильное приложение и добавляем бесшовные сценарии подключения услуг. Мы масштабируем уже знакомые и создаем абсолютно новые сервисы: оплата покупок и проезд в общественном транспорте, подтверждение возраста, заселение в гостиницы, посадка на поезд без паспорта и обслуживание в МФЦ. Комплексный подход к формированию экосистемы предоставит гражданам удобный инструмент для решения повседневных задач с использованием биометрических данных».

«VisionLabs работает с биометрией с 2012 года, и к моменту запуска ЕБС в 2018 году у нас уже был обширный портфель промышленных решений, – сообщил директор по развитию бизнеса в финансовом секторе VisionLabs Евгений Заика. – Новые регуляторные нормы дали импульс развитию рынка, и сегодня VisionLabs уверенно лидирует как на российском биометрическом рынке, так и на международной арене».

«Не будем повторять ошибок прошлого и сразу создадим централизованную систему хранения биометрических персональных данных с платежными инструментами граждан, – призвал директор операционно-технологического департамента АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Максим Крукелис. – Единый и удобный инструмент подключения и управления данными как для банка, так и для физического лица. Именно поэтому НСПК строит кроссбанковские платформенные сервисы, к которым могут подключаться равноудаленно все банки. Это позволит им развивать сервис биометрической оплаты так, чтобы клиенты любых банков могли платить в эквайринговой сети любого банка».

«Россия – чуть ли не единственная страна, которая, с одной стороны, успела вовремя разработать модель регулирования и начать ее реализовывать, а с другой стороны – еще сохранила для биометрии возможность стать привычкой, пока еще не так сильно развит QR как средство подтверждения личности и проведения платежей. Это дает нашей стране шанс стать мощной биометрической державой», – резюмировал Олег Евсеев.

Сегодня по всей стране работает более 750 тыс. терминалов Сбера, в которых покупку можно оплатить улыбкой. Пока таким способом оплаты могут воспользоваться только клиенты Сбера, но все заинтересованные стороны активно работают над тем, чтобы биометрический эквайринг был доступен клиенту любого банка в любом терминале, так же как при оплате картой. По мнению представителя Сбера, сейчас перед страной открывается окно возможностей – два года, за которые важно сделать биометрию по-настоящему массовым и удобным сервисом. И именно биометрический эквайринг может стать наиболее частотной услугой, через которую биометрия войдет в привычку, уверены в Сбере.

Международный ПЛАС-форум «Платежный бизнес и денежное обращение» – крупнейшее мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья как по количеству (1700+), так и по составу участников – представителей банковского сектора, платежных систем, операторов связи и транспорта, поставщиков решений, регуляторов рынка и государственных органов, ведущих российских и зарубежных экспертов индустрии и др.