Экс-главу МИД Украины Кулебу уволили, потому что он «раздражал» Ермака — Politico
14:12 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился своей должности в ходе недавних перестановок в правительстве, потому что «раздражал» главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на украинские источники.
По их мнению, недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а лишь «перестановку кресел», хотя потребность в новых лицах на руководящих позициях назрела. Единственными исключениями собеседники издания называют отставку Кулебы и увольнение председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По их словам, освобождение от должности Кулебы было вызвано тем, что тот «раздражал влиятельного главу офиса [президента Владимира] Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством [иностранных дел]».
Как пишет издание, перестановки в правительстве не развеяли обеспокоенности относительно «высоко персонифицированного и, по мнению некоторых, самовластного стиля правления» Зеленского. Отставка Кулебы в этом контексте рассматривается как «очередной пример того, как клика Зеленского изгоняет чужака, который готов задать вопросы и бросать вызов». На Западе «восхищались» Кулебой, как и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, их уход «вызвал некоторое беспокойство», но не все на Западе были готовы озвучить эти опасения публично, пишет издание.
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