0
0
147
НОВОСТИ

Экс-главу МИД Украины Кулебу уволили, потому что он «раздражал» Ермака — Politico

14:12 13.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился своей должности в ходе недавних перестановок в правительстве, потому что «раздражал» главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на украинские источники.

По их мнению, недавние перестановки в правительстве Украины не представляют собой существенных изменений, а лишь «перестановку кресел», хотя потребность в новых лицах на руководящих позициях назрела. Единственными исключениями собеседники издания называют отставку Кулебы и увольнение председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По их словам, освобождение от должности Кулебы было вызвано тем, что тот «раздражал влиятельного главу офиса [президента Владимира] Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством [иностранных дел]».

Как пишет издание, перестановки в правительстве не развеяли обеспокоенности относительно «высоко персонифицированного и, по мнению некоторых, самовластного стиля правления» Зеленского. Отставка Кулебы в этом контексте рассматривается как «очередной пример того, как клика Зеленского изгоняет чужака, который готов задать вопросы и бросать вызов». На Западе «восхищались» Кулебой, как и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, их уход «вызвал некоторое беспокойство», но не все на Западе были готовы озвучить эти опасения публично, пишет издание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 13.09.2024
Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии
0
25
15:00 13.09.2024
Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 12,7 тыс. человек
0
72
14:32 13.09.2024
Годовая инфляция в 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7% — ЦБ РФ
0
126
14:00 13.09.2024
Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
0
190
13:32 13.09.2024
ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
0
206
13:20 13.09.2024
Заявление Путина о последствиях ударов вглубь РФ достигло адресатов, уверен Песков
0
238
13:08 13.09.2024
Команда Сбера победила в международном соревновании по созданию моделей машинного обучения
0
225
13:06 13.09.2024
Дизайн-проект станка от Ростеха признан одним из лучших в России
0
217
13:05 13.09.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 300 военных и 7 танков — МО РФ
0
227
13:00 13.09.2024
ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область, но их силы иссякают — Алаудинов
0
242

Возврат к списку