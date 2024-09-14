В Казахстане пресекли попытку незаконного ввоза почти 530 тыс. тонн пшеницы из России
15:00 14.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана не допустили ввоза в страну 526 тонн пшеницы, которую пытались нелегально ввести из России в нарушение действующего запрета. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
«11-12 сентября текущего года на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту Западно-Казахстанской области, расположенном на границе с Российской Федерацией, было обнаружено и возвращено в РФ восемь вагонов пшеницы. 526 тонн везли из Саратовской и Тульской областей в город Шымкент», — говорится в тексте.
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