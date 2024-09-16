Обвинения США в адрес российских СМИ безумны — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в адрес российской прессы со стороны Вашингтона, который приписывает СМИ РФ вмешательство во внутриамериканские процессы, граничат с безумием и недопустимы. Такую характеристику дал санкциям в отношении телеканала RT на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается этой атаки [на российскую прессу] и этих санкций, — отметил представитель Кремля, — наверное, можно так сказать, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников — они граничат просто с безумием фактически».

«Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», — подчеркнул Песков.