Обвинения США в адрес российских СМИ безумны — Песков
13:32 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвинения в адрес российской прессы со стороны Вашингтона, который приписывает СМИ РФ вмешательство во внутриамериканские процессы, граничат с безумием и недопустимы. Такую характеристику дал санкциям в отношении телеканала RT на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается этой атаки [на российскую прессу] и этих санкций, — отметил представитель Кремля, — наверное, можно так сказать, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников — они граничат просто с безумием фактически».
«Мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», — подчеркнул Песков.
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