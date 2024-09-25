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НОВОСТИ

Путин: Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия

20:15 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достоверная информация о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения может стать основанием для ядерного ответа со стороны Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

«Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы», — подчеркнул глава государства.

«Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — уточнил президент.

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