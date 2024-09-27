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Мелкие страны НАТО станут «мокрым местом» в случае конфликта с РФ — Медведев

17:12 27.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Мокрое место» останется от стран, рассуждающих о превентивном ударе по РФ, в случае ответа России даже тактическим ядерным оружием, заявил в ответ на вопрос ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, статья пятая (о взаимной помощи стран НАТО — прим. ТАСС) Вашингтонского договора, может быть, и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», — сказал он, комментируя заявления Запада по ядерной доктрине РФ.

Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил в интервью государственной телерадиокомпании страны (ERR) о подготовке НАТО к конфликту с Россией, причем даже готовности Таллина нанести превентивный удар. Карус выразил уверенность в способности Эстонии «раздавить врага <…> на его собственной территории».

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