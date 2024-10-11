Украину ждут тяжелые внутренние потрясения — Алаудинов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина стоит на пороге тяжелых внутренних потрясений в связи с истощением мобилизационных ресурсов для продолжения военных действий. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

«Она (Украина — прим. ТАСС) стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — заявил Алаудинов в интервью «Комсомольской правде».