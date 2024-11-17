Le Figaro: Британия и Франция выдали разрешения на использование дальнобойного вооружения по территории РФ

22:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и Великобритания разрешили нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, Киев «сможет использовать для этих целей ракеты SCALP / Storm Shadow».