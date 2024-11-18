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Главная новогодняя ель России приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка

12:20 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ель из Можайского городского округа Московской области будет украшать Кремль на Новый год. Как сообщается в телеграм-канале Управления делами президента Российской Федерации (Управделами), специалисты выбрали это 90-летнее дерево из почти трех десятков «кандидатов».

«Финалистка конкурса имеет параметры: высота 30 метров, возраст 90 лет, обхват ствола 60 сантиметров, размах нижних ветвей составляет 8 метров», — отмечают в Управделами. Все ветки имеют необходимую толщину для удобной транспортировки, окраска хвои насыщенная, а само дерево имеет правильную пирамидальную форму.

Как всегда, отбор происходил по «кремлевским стандартам»: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, размах нижних ветвей и отсутствие дефектов. Ель также должна расти в таком месте, чтобы к нему легко могла добраться техника. Всем этим требованиям отвечает выбранное дерево недалеко от деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области.

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