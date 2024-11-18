Россияне начали отменять туры в Абхазию на предстоящее лето — АТОР
15:32 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аннуляции туров в Абхазию выросли 15–17 ноября в три раза по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее, причем у отдельных компаний до 95% отмен приходится на летние поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15–17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен именно на летний период», — говорится в сообщении.
По данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России, что на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона. Однако беспорядки и политическая нестабильность в стране заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100-120 тыс. человек.
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