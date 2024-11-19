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НОВОСТИ

Сикорский грозит закрыть два оставшихся российских консульства в Польше

22:39 19.11.2024 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможности закрытия всех российских консульств в стране, при этом он вновь обвинил Россию "в актах саботажа и провокациях в Европе".

"Я закрыл консульство (России) в Познани, если они не прекратят (акты саботажа и провокации), мы закроем и оставшиеся", - приводят польские СМИ его слова на пресс-конференции во вторник.

В настоящее время российские консульства продолжают работать в польских городах Гданьске и Кракове.

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