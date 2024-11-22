Товарооборот Белоруссии и РФ приблизился к $40 млрд по итогам 9 месяцев 2024 года

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Белоруссии и России приблизился к $40 млрд по итогам девяти месяцев текущего года. Об этом сообщил глава МИД республики Максим Рыженков на совместном заседании коллегий дипведомств двух стран.

«Напомню, что наш товарооборот по итогам девяти месяцев [этого года] приблизился к цифре $40 млрд», — сказал он.