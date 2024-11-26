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Передача ядерного оружия Киеву будет приравнена к нападению на РФ — Медведев

12:05 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фактическая передача ядерного оружия Киеву будет приравнена к свершившемуся акту нападения на Россию в соответствии с положениями обновленной ядерной доктрины РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания», — написал политик в своем телеграм-канале.

21 ноября газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.

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