Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
17:40 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина проиграет в конфликте с Россией, если ситуация продолжит развиваться так же, как сейчас. Такое мнение высказал украинский экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», — сказал он в интервью британской газете Financial Times.
Кулеба добавил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Бывший министр возложил ответственность за эту ситуацию прежде всего на западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву достаточно вооружений.
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