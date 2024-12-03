«Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде

14:22

Фото пресс-службы Сбера



В Нижнем Новгороде открылся кампус «Школы 21» – школы цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанкаи губернатор Нижегородской области

На открытии кампуса символом «Школы 21» стало сердце, которое пульсирует в ритме цифровой трансформации региона. Кампус площадью 2660 кв. м расположен по адресу: ул. Тургенева, 30.

«Сегодня очень важный день и для нас, и для Нижнего Новгорода – одного из самых продвинутых городов в стране с точки зрения развития современных технологий, микроэлектроники, IT, – заявил Герман Греф. – Мы с Глебом Сергеевичем Никитиным давно договорились, что здесь появится «Школа 21». Мы сегодня открываем кампус в здании ушедшей западной компании, и теперь здесь работают инженеры Сбера – в этом смысле компетенция лидерства в Нижнем Новгороде успешно сохраняется. И я хочу поблагодарить губернатора за деятельное участие, потому что во многом благодаря его инициативе и энергии нам удалось реализовать этот проект. Хочу сказать слова благодарности всей нашей команде, которая здесь трудилась, команде строителей и всей команде губернатора. Теперь талантливые и мотивированные ребята из любых уголков Нижегородской области могут бесплатно и в удобном графике получить здесь востребованную профессию. Поздравляю всех с этой уникальной возможностью получить IT-образование мирового уровня».

В Нижнем Новгороде Сбер реализует образовательный проект в партнерстве с правительством Нижегородской области по поручению президента Российской Федерации.

«Мы являемся третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству айтишников в стране. Но при этом дефицит ИТ-кадров мы ощущаем – нам они невероятно нужны, – отметил Глеб Никитин. – Мы уже имели возможность оценить уровень специалистов, которые выпускаются из «Школы 21». Отметил для себя удивительный уровень концентрации усилий именно на том, что действительно важно. Дисциплина, свободный, но при и очень плотный режим. Это реально новый эволюционный подход в образовании, и для ИТ он исключительно подходит».

«Школа 21» в Нижнем Новгороде рассчитана на 200 рабочих станций. Как и все кампусы школы, нижегородский работает 24/7. Планируется, что через отборочные «бассейны» будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению – 200 участников. Среди желающих учиться в школе 84% нижегородцев, а также жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. «Бассейн» стартовал 2 декабря 2024 года. На него зачислено 220 человек. Средний возраст участников – 29 лет, 28% – девушки, 30% участников – студенты вузов, 50% никогда не пробовали программировать до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как юриспруденция, туризм, промышленность, искусство, строительство. Следующие «бассейны» начнутся 27 января и 10 марта 2025 года.

После «бассейна» каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно, – кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование программного обеспечения (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно прокачать свои навыки.

Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.