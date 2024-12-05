Призывы отказаться от ископаемого топлива из-за его влияния на климат научно необоснованны – Игорь Сечин

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Для энергоперехода потребуется перестройка реальной, а не виртуальной экономики, уверен главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, по словам которого, для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году потребуются более 70 трлн долл. инвестиций. На XVII Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) глава крупнейшей нефтяной компании РФ выступил с ключевым докладом, в котором заявил, что призывы отказаться от ископаемого топлива, ссылаясь на влияние антропогенного фактора на климат, необоснованны. По словам Сечина, последний ледниковый период, который также называют «Малый ледниковый период», завершился менее 200 лет назад, и нынешний период потепления – часть естественного природного цикла. Этот аргумент лег в основу декларации «Климатической чрезвычайной ситуации не существует», подписанной примерно 2 000 ученых, среди которых два лауреата Нобелевской премии – Джон Клаузер и Айвар Джайевер.

Как заявил Сечин, Клаузер недавно заявлял , что сила действия естественных механизмов терморегуляции Земли благодаря облакам в разы превосходит оценку сторонников антропогенной теории изменения климата и намного превышает эффект парниковых газов. «Таким образом, средний вклад антропогенного воздействия на климат составляет десятую часть от влияния естественных механизмов терморегуляции Земли», – констатировал глава «Роснефти». По его словам, анализ воздействия таких механизмов показывает, что увеличение содержания углекислого газа в атмосфере на 50% по сравнению с доиндустриальным периодом может являться причиной повышения средней температуры лишь на 0,15 градусов по Цельсию. Также Сечин обратил внимание на исследования Пекинского университета, доказывающие, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере положительно сказывается на растительности. «За почти 30-летний период наблюдений увеличение листовой поверхности растительного покрова планеты на 70% обеспечивается эффектом удобрения углекислым газом», – сказал Сечин.

При этом, по мнению Сечина, для энергоперехода потребуется перестройка или создание с нуля составных частей реальной, а не виртуальной экономики: инфраструктуры, технологий, цепочек поставок и много другого. Для достижения поставленных целей к 2050 году необходимо в 10 раз увеличить мощности низкоуглеродной электрогенерации до 35 ТВт, что более чем в 4 раза превышает всю установленную мощность мировой энергосистемы. «Можно поразмышлять, реально ли это», – подчеркнул Сечин и отметил, что увеличение доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии требует решить проблемы, связанные со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления.

«Именно по этой причине, а также из-за высокой стоимости ВИЭ, сегодняшний мировой лидер по возобновляемой генерации Китай одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей. За последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 ГВт или на 45%», – сказал Сечин. Глава Компании обратил внимание, что опытные инвесторы также вернулись к использованию угля. «Компания Glencore, один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, в течение последних двух лет получила половину операционного дохода от своего угольного бизнеса», – отметил он.

Как констатировал Сечин, по оценке экспертов, всего для достижения целей Парижского соглашения к 2050 году электроэнергетическому сектору будет необходимо более 70 трлн долл. инвестиций.