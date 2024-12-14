Рис в Японии подорожал почти на 60% по сравнению с прошлым годом
09:32 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цены на рис, считающийся основой традиционного рациона японцев, в октябре подскочили на 58,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самое крупное подорожание с 1971 года, когда стали использовать нынешнюю форму статистики, сообщило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.
Летом в Японии из-за череды стихийных бедствий и плохого урожая возникла нехватка риса, что привело к его ажиотажной скупке населением и росту цен. Они остались на высоком уровне и осенью, в частности, из-за роста затрат на транспорт и оплату труда сельскохозяйственных рабочих.
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