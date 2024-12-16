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Российский рынок акций снижается, юань слабеет к рублю

12:05 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рынок акций снижается в начале торгов на Московской бирже, юань перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,43%, до 2 474,62 и 753,70 пункта соответственно. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 6,4 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,934 руб.

К 10:07 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 468,54 пункта (-0,67%), индекс РТС составил 751,85 пункта (-0,67%). В то же время курс юаня перешел к снижению и находился на уровне 13,771 руб. (-9,8 коп.).

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