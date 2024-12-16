Сергей Глазьев назначен на пост замгоссекретаря Союзного государства - СМИ

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Стало известно о назначении Сергея Глазьева на пост замгоссекретаря Союзного государства. Экономист займётся развитием финансовых взаимосвязей России и Белоруссии.

Отношения Москвы и Минска остаются «семейными». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал общественный деятель Иван Макушок.

«Сейчас [Сергей — прим. ГМ] Глазьев придёт в Союзное государство. Сейчас он будет заместителем госсекретаря [Союзного государства — прим. ГМ]. Он будет заниматься экономической деятельностью. Он — яркий экономист. Была даже идея пригласить его в своё время чуть ли не премьер-министром Белоруссии».