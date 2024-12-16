0
0
149
НОВОСТИ

Сергей Глазьев назначен на пост замгоссекретаря Союзного государства - СМИ

13:05 16.12.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Стало известно о назначении Сергея Глазьева на пост замгоссекретаря Союзного государства. Экономист займётся развитием финансовых взаимосвязей России и Белоруссии.

Отношения Москвы и Минска остаются «семейными». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал общественный деятель Иван Макушок.

«Сейчас [Сергей — прим. ГМ] Глазьев придёт в Союзное государство. Сейчас он будет заместителем госсекретаря [Союзного государства — прим. ГМ]. Он будет заниматься экономической деятельностью. Он — яркий экономист. Была даже идея пригласить его в своё время чуть ли не премьер-министром Белоруссии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9201
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9596
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9031
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9298
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9213
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9219
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9186
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9250
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9135
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9094

Возврат к списку