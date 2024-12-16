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НОВОСТИ

Задача ВС РФ — выбросить противника из Курской области, указал Путин

15:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поставил перед отечественными спецслужбами задачу найти и покарать тех, кто, напав на Курскую область, совершил на ее территории преступления.

«Святая обязанность вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников», — указал глава государства, говоря на коллегии Минобороны о нападении ВСУ на Курскую область.

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