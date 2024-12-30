В понедельник, 30 декабря, температура воздуха в столице будет колебаться у нулевой отметки - синоптики

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки по области, преимущественно мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 1 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, небольшие осадки, гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.