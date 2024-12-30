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Роберта Фицо Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками - Песков

13:20 30.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил с новогодними и рождественскими праздниками премьер-министра Словакии Роберта Фицо, подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Фицо тоже поздравил», — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли направлены поздравления премьеру Словакии.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала список мировых лидеров, получивших от президента РФ теплые поздравления с новогодними праздниками. В их числе были названы премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич. Роберт Фицо в перечне не был упомянут.

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