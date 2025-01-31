Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $570 за 1 тыс. куб. м впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост с начала дня составляет более 3%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $571 за 1 тыс. куб. м, или 53,135 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).