Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м
17:12 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу превысила $570 за 1 тыс. куб. м впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост с начала дня составляет более 3%.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $571 за 1 тыс. куб. м, или 53,135 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).
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