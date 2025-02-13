Большинству украинцев придется покинуть ФРГ в случае перемирия — депутат Бундестага

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинству украинских беженцев придется покинуть Германию в случае заключения соглашения о прекращении огня на территории постсоветской республики. Такое мнение выразил заявил депутат Бундестага (парламента ФРГ) от группы Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Der Standard.

«Самый безопасный и гуманный способ ограничить миграцию — это устранить причины миграции. Если бы на Украине было достигнуто [соглашение о] прекращении огня, к которому я призываю уже много лет, большинству беженцев с Украины пришлось бы вернуться. Если бы ситуация в Сирии была стабильной, многим [сирийцам] пришлось бы покинуть Германию», — отметил Гизи. При этом германский депутат подчеркнул, что он не имеет в виду «тех, кто хорошо интегрировался» в ФРГ.