Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Омской области
11:05 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло в Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП погиб один человек, еще восемь доставлены в больницу.
«По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее девяти человек, один из которых погиб, остальные доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
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