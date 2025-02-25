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Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Омской области

11:05 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение грузовика и пассажирского микроавтобуса произошло в Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП погиб один человек, еще восемь доставлены в больницу.

«По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее девяти человек, один из которых погиб, остальные доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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