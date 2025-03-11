Уганда направила свои войска в Южный Судан — командование
13:20 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уганда направила в Южный Судан свои элитные войска. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба.
«Два дня назад наши подразделения спецназа вошли в [столицу Южного Судана] Джубу, чтобы обезопасить ее, — отметил он в сети Х. — Мы будем защищать территорию Южного Судана, как собственную». Он добавил, что Уганда признаем только одного президента Южного Судана — Салву Киира. «Любой шаг против него — это объявление войны Уганде», — заявил Кайнеругаба, не раскрыв численность направленного контингента.
Правительство Южного Судана пока официально не подтвердило нахождение на территории страны и в ее столице подразделений армии Уганды. Южный Судан и Уганда имеют общую границу.
В начале марта в городе Насир на северо-востоке Южного Судана произошли столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров», которая имеет связи с вооруженной оппозицией. После интенсивных боев ополченцы взяли под свой полный контроль Насир и захватили находящуюся в городе армейскую базу. В минувшую пятницу при эвакуации военных из Насира на вертолетах миссии ООН ополченцы убили 28 военнослужащих, включая командующего округом в звании генерал-майора. В связи с событиями в Насире власти Южного Судана произвели аресты лидеров оппозиции, которые входят в состав правительства и командования армией.
В сентябре 2018 года Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно они договорились провести кардинальную перестройку государственных институтов Южного Судана в течение переходного периода. Первоначально планировалось, что выборы президента Южного Судана пройдут в конце 2022 года, однако затем дата их проведения дважды переносилась. Согласно последнему решению правительства страны президентские выборы пройдут в декабре 2026 года.
НОВОСТИ
- 14:32 11.03.2025
- Кремль считает, что в ОБСЕ «большие проблемы»
- 14:12 11.03.2025
- Пожар на судах, столкнувшихся в Северном море, продолжается уже сутки — СМИ
- 14:04 11.03.2025
- Топливо на заправках «Роснефти» теперь можно оплатить в мобильном приложении компании
- 14:00 11.03.2025
- ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 270 военных
- 13:32 11.03.2025
- Группировка ВСУ в Судже утратила связь с командованием в Киеве — силовики
- 13:05 11.03.2025
- За сутки в Курской области освобождены 12 населенных пунктов — МО РФ
- 13:00 11.03.2025
- США проинформируют РФ по итогам контактов с Украиной в Джидде — Песков
- 12:32 11.03.2025
- Фон дер Ляйен обещала Европе «сложные решения» по милитаризации ЕС
- 12:29 11.03.2025
- Развитие горного кластера в СКФО при участии Ростеха даст 1000 новых рабочих мест
- 12:20 11.03.2025
- Оружия Украине хватит и без новых поставок США — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать