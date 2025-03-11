Уганда направила свои войска в Южный Судан — командование

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уганда направила в Южный Судан свои элитные войска. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба.

«Два дня назад наши подразделения спецназа вошли в [столицу Южного Судана] Джубу, чтобы обезопасить ее, — отметил он в сети Х. — Мы будем защищать территорию Южного Судана, как собственную». Он добавил, что Уганда признаем только одного президента Южного Судана — Салву Киира. «Любой шаг против него — это объявление войны Уганде», — заявил Кайнеругаба, не раскрыв численность направленного контингента.

Правительство Южного Судана пока официально не подтвердило нахождение на территории страны и в ее столице подразделений армии Уганды. Южный Судан и Уганда имеют общую границу.

В начале марта в городе Насир на северо-востоке Южного Судана произошли столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров», которая имеет связи с вооруженной оппозицией. После интенсивных боев ополченцы взяли под свой полный контроль Насир и захватили находящуюся в городе армейскую базу. В минувшую пятницу при эвакуации военных из Насира на вертолетах миссии ООН ополченцы убили 28 военнослужащих, включая командующего округом в звании генерал-майора. В связи с событиями в Насире власти Южного Судана произвели аресты лидеров оппозиции, которые входят в состав правительства и командования армией.

В сентябре 2018 года Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно они договорились провести кардинальную перестройку государственных институтов Южного Судана в течение переходного периода. Первоначально планировалось, что выборы президента Южного Судана пройдут в конце 2022 года, однако затем дата их проведения дважды переносилась. Согласно последнему решению правительства страны президентские выборы пройдут в декабре 2026 года.