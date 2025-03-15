Порядка 4 гектаров леса охвачено огнем в Ахтынском районе Дагестана

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 4 гектаров леса охвачено огнем в Ахтынском районе Республики Дагестан. Горит склон горы в двух км от селения Хрюг, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

«В Ахтынском районе на склоне горы, в 2 км от населенного пункта Хрюг, наблюдается возгорание в лесном массиве, охватившее площадь около 4 гектаров», — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации пожара задействована большая группировка, включая сотрудников лесничества, представителей МЧС и МВД. Также помогают около 40 местных жителей.

Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники, добавили в МЧС.