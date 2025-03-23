Афипский НПЗ запустил современный комплекс гидрокрекинга
18:09 23.03.2025
|Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
На Афипском НПЗ начали действовать объекты комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля. В церемонии пуска приняли участие вице-премьер правительства РФ Александр Новак, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и президент АО «Группа САФМАР» Михаил Гуцериев.
Этот проект стал главным итогом программы модернизации завода, направленной на повышение его технологической эффективности и экобезопасности. Новый комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля может перерабатывать 3 миллиона тонн сырья в год. В его состав входят несколько установок: гидрокрекинг вакуумного газойля, производство водорода, стабилизация бензина, производство элементарной серы.
Михаил Гуцериев выразил благодарность за поддержку на всех этапах реализации проекта Сбербанку, а также исполнительным властям страны. По его словам, пришлось противостоять многим вызовам, но в итоге цель была достигнута, и результатом работы стало появление одного из самых технологичных в мире нефтеперерабатывающих комплексов. Как отметил Михаил Гуцериев, теперь возможности Афипского НПЗ существенно расширились, и предприятие сможет обеспечить потребность Краснодарского края и других регионов в современных нефтепродуктах и различных видах топлива.
НОВОСТИ
- 19:00 23.03.2025
- Уолтц назвал несколько тем переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
- 17:44 23.03.2025
- Уиткофф верит Путину «на слово», что Россия не собирается захватывать Европу
- 16:00 23.03.2025
- Пентагон отправил на Ближний Восток вторую авианосную группу
- 14:33 23.03.2025
- Папа Римский Франциск впервые появился перед верующими за последние пять недель
- 12:35 23.03.2025
- Песков не исключил, что между президентами РФ и США могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально
- 12:00 23.03.2025
- СМИ назвали дату, к которой в Белом доме хотели бы добиться соглашения о прекращении огня на Украине
- 11:00 23.03.2025
- На укрепление границ с Россией и Белоруссией Польша получит от ЕС 52 млн евро
- 10:27 23.03.2025
- Суд арестовал мэра Стамбула, который обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму
- 09:50 23.03.2025
- Стармер: Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок
- 09:20 23.03.2025
- Массовых банкротств застройщиков в Банке России не ожидают
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать