Афипский НПЗ запустил современный комплекс гидрокрекинга

18:09

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В минувшую пятницу, 21 марта, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе состоялась церемония запуска новых производственных мощностей. Это предприятие принадлежит группе «САФМАР» Михаила Гуцериева.

На Афипском НПЗ начали действовать объекты комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля. В церемонии пуска приняли участие вице-премьер правительства РФ Александр Новак, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и президент АО «Группа САФМАР» Михаил Гуцериев.

Этот проект стал главным итогом программы модернизации завода, направленной на повышение его технологической эффективности и экобезопасности. Новый комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля может перерабатывать 3 миллиона тонн сырья в год. В его состав входят несколько установок: гидрокрекинг вакуумного газойля, производство водорода, стабилизация бензина, производство элементарной серы.

Михаил Гуцериев выразил благодарность за поддержку на всех этапах реализации проекта Сбербанку, а также исполнительным властям страны. По его словам, пришлось противостоять многим вызовам, но в итоге цель была достигнута, и результатом работы стало появление одного из самых технологичных в мире нефтеперерабатывающих комплексов. Как отметил Михаил Гуцериев, теперь возможности Афипского НПЗ существенно расширились, и предприятие сможет обеспечить потребность Краснодарского края и других регионов в современных нефтепродуктах и различных видах топлива.