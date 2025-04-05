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Глава Минфина США рассказал, как Зеленский сорвал в Белом доме сделку по ресурсам

17:30 05.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обвинили Владимира Зеленского в срыве самой простой сделки по полезным ископаемым.

«Потом он попал в Овальный кабинет и все испортил. Казалось бы, проще простого: нужно было просто прийти, провести пресс-конференцию. У нас должен был быть приватный ланч. Если бы у него были какие-то претензии — нас было девять с нашей стороны и девять с их стороны, где он мог бы высказать все свои обиды. Есть известное фото в бальном зале Восточного крыла — все было разложено на столе для подписания, но так и не было подписано», — рассказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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