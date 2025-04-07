Маск: Не все американцы знают, что между США и Россией всего три километра
15:40 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети X видео, в котором рассказывается о географической близости России и США.
«Не все американцы знают, что США и Россия в действительности намного ближе друг к другу — между ними всего в 3 км. Более того, они даже соединяются друг с другом в определенное время», — говорится в публикации.
Автор видео рассказывает об острове Крузенштерна (с 1867 года принадлежит США) и острове Ратманова (входит в Чукотский автономный округ РФ) в Беринговом проливе, которые находятся на расстоянии 3,8 км друг от друга. Если зимой там образуется лед, российско-американскую границу на этом участке можно перейти пешком, отмечается в видео.
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