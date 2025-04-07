Трамп сообщил о прямых переговорах с Ираном по атому

22:40 Источник: Интерфакс

США и Иран проводят прямые переговоры по иранской ядерной проблеме, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"У нас есть прямые переговоры с Ираном. Они начались в субботу", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Надеюсь, эти переговоры принесут результаты", - добавил он.