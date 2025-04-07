Трамп сообщил о прямых переговорах с Ираном по атому
22:40 07.04.2025 Источник: Интерфакс
США и Иран проводят прямые переговоры по иранской ядерной проблеме, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"У нас есть прямые переговоры с Ираном. Они начались в субботу", - сказал он журналистам в Белом доме.
"Надеюсь, эти переговоры принесут результаты", - добавил он.
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