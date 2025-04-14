ВСУ восемь раз за сутки ударили по энергообъектам РФ — Минобороны
13:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины ударили по энергообъектам на территории РФ восемь раз за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали там.
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