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ВСУ восемь раз за сутки ударили по энергообъектам РФ — Минобороны

13:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины ударили по энергообъектам на территории РФ восемь раз за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали там.

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