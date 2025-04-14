РФ способна занять четверть мирового рынка угля к 2050 г.

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможности российской угольной отрасли позволяют достичь добычи в объеме более 600 млн тонн к 2050 году, заняв четвертую часть мирового рынка угля. Экспорт угля из РФ к 2050 году вырастет на четверть, говорится в утвержденной правительством РФ энергетической стратегии.

«Совокупность всех имеющихся возможностей угольной отрасли позволяет достичь к 2050 году добычи в объеме более 600 млн тонн (3-4 место в мире) и занять четвертую часть международного рынка (2-е место)», — указывается в документе.

Реализации показателей будет способствовать развитие новых кластеров добычи на востоке РФ. Существенным вкладом в развитие угольной промышленности станет увеличение доли чистых технологий производства угля и угольной продукции. Ожидается, что в результате выбросы парниковых газов в угледобыче и обогащении к 2050 году снизятся на 25%.