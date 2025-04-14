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Трамп считает, что Вьетнам и КНР обсуждают, как навредить США

22:00 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вьетнамские и китайские власти якобы обсуждают, как навредить Соединенным Штатам. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Ханой. «Позвольте мне сказать вам следующее. Я не обвиняю Китай, я не обвиняю Вьетнам. Я видел сегодняшнюю встречу. Это замечательно. Прекрасная встреча. Встреча, похожая на попытку понять, как мы (Вьетнам и КНР — прим. ТАСС) можем поставить в неудобное положение США», — ответил Трамп.

По итогам вьетнамско-китайских переговоров на высшем уровне было объявлено о подписании 45 соглашений о сотрудничестве во многих областях. Как проинформировал ранее МИД Китая, визит Си Цзиньпина во Вьетнам состоится 14–15 апреля. 15–18 апреля он посетит Малайзию и Камбоджу.

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