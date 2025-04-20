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Команды по продлению пасхального перемирия Путин не давал - Песков

18:45 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пасхальное перемирие истечет в ближайшую полночь, команд по его продлению президент РФ Владимир Путин не давал. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О перемирии Путин объявил в субботу на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Оно действует с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля — суммарно 30 часов.

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос, истечет ли перемирие в ночь на 21 апреля или может быть продлено.

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