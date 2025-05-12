Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS, из которой ВСУ стреляли по Рыльску
11:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие ракетным ударом «Искандера-М» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области. Из этой системы стреляли по Рыльску Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск „Север“ вскрыли местоположение РСЗО HIMARS боевиков ВСУ в районе населенного пункта Нагорновка Сумской области. В объектив разведывательного беспилотника попали пуски ракет из РСЗО по городу Рыльску Курской области. Сразу после этого по пусковой установке РСЗО HIMARS был нанесен ракетный удар расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“, — сообщили в Минобороны, опубликовав видео.
В МО РФ уточнили, что удар был наведен с помощью БПЛА «Форпост». «На кадрах объективного контроля наблюдаются точное попадание и взрыв пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ», — отметили в российском военном ведомстве.
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